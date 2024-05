Ryanair chiude anno con un utile in crescita a 1,92 miliardi

agenzia

I ricavi salgono a 13,4 miliardi. Traffico in aumento del 9%

MILANO, 20 MAG – Ryanair ha chiuso l’anno fiscale 2024 con un utile netto di 1,92 miliardi di euro in crescita del 34%. I ricavi salgono del 25% a 13,44 miliardi di euro. Il traffico è cresciuto del 9% a 183,7 milioni di passeggeri (23% in più rispetto al periodo pre-Covid). La base dei costi e l’aumento dei ricavi hanno contribuito a compensare un aumento significativo della spesa per il carburante. Il dividendo finale è di 0,178 euro per azione. La compagnia lancia un buyback da 700 milioni di euro e vede per l’anno fiscale 2025 un +8% di traffico (da 198 a 200 milioni di passeggeri), a condizione che le consegne di Boeing tornino ai livelli contrattuali prima della fine dell’anno.

