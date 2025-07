Ryanair, utile trimestre più che raddoppiato a 820 milioni

agenzia

Traffico +4% a 58 milioni di passeggeri, tariffe +21%

MILANO, 21 LUG – Ryanair ha chiuso il 1/o trimestre con un utile più che raddoppiato da 360 a 820 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicata una crescita del 4% del traffico a 58milioni di passeggeri, che hanno pagato tariffe più alte mediamente del 21%. Secondo l’amministratore delegato Michael O’ Leary, “le tariffe del 1/ trimestre hanno sostanzialmente beneficiato delle vacanze di Pasqua in aprile”, mentre i ricavi ancillari, legati ai servizi extra rispetto al semplice biglietto aereo, “sono cresciuti del 7% a 1,39 miliardi”.

