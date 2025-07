Ryanair valuta bonus più alti per scovare i bagagli fuori misura

agenzia

La proposta dell'ad O'Leary rivolta ai dipendenti più attenti

LONDRA, 21 LUG – Il vettore low cost Ryanair sta pensando alla possibilità di aumentare il bonus previsto per i suoi dipendenti quando individuano un bagaglio fuori misura prima dell’imbarco. La proposta è arrivata dallo stesso ceo della compagnia irlandese, Michael O’Leary, nel corso di una intervista con l’emittente pubblica di Dublino, Rte. “Stiamo volando quasi sempre a pieno carico, circa metà dei passeggeri può portare due bagagli e l’altra metà solo uno, perché è tutto quello che entra sull’aereo”, ha spiegato l’amministratore delegato per poi sottolineare che l’obiettivo è quello di “eliminare il problema dei passeggeri con bagaglio in eccesso”, nel giorno in cui sono stati annunciati i risultati del primo trimestre con un utile più che raddoppiato da 360 a 820 milioni di euro. L’idea è quella di aumentare il corrispettivo attuale di 1,50 euro a bagaglio (fino a un totale di 80 euro al mese) che va ai componenti dello staff per l’individuazione di valigie troppo grandi o pesanti rispetto a quanto consentito per il trasporto in cabina. Secondo però lo stesso O’Leary, il 99,9 per cento dei passeggeri rispetta le norme sui bagagli – per non incorrere in un sovrapprezzo fino a 75 euro – controllando con gli appositi “misuratori” presenti negli aeroporti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA