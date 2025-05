S taglia il pil mondiale dopo i dazi, ‘shock al sistema’

agenzia

Riviste le stime fino al 2027. Per Italia rivisto allo 0,5%

MILANO, 02 MAG – S&P rivede al ribasso le stime di crescita del Pil mondiale per effetto dei dazi e delle turbolenze che stanno provocando. Si tratta di “uno shock al sistema, con impatti concentrati sulla fiducia e sulla formazione dei prezzi” e da cui l’economia reale “sarà sicuramente influenzata” anche se “resta da capire in quale misura”. La crescita mondiale viene tagliata per il 2025 dello 0,3%, al 2,7%, per il 2026 dello 0,4%, al 2,6%, e per il 2027 dello 0,1% al 3,3%. Tagliato dello 0,5%, all’1,5%, il Pil Usa nel 2025, dello 0,1%, allo 0,8%, quello dell’Eurozona, dello 0,1%, allo 0,5%, quello dell’Italia.

