La “tregua di Pasqua” è finita prima del tempo. E stavolta Putin non c’entra. Perché questa è una guerra di potere con un ricco bottino: il controllo di Fontanarossa. Un risiko complicatissimo, in cui le miniature dei carri armati cambiano colore con una frenesia in apparenza inspiegabile. Perché non s’è ancora capito chi dà le carte.

Il terreno di gioco, come sempre, è la Camera di Commercio del Sud-Est. Un ente che altrove, in Sicilia, oltre a tenere i registri delle imprese e organizzare qualche convegno «nella suggestiva cornice», se va bene riesce a pagare a stento le pensioni dei suoi ex dipendenti. Ma nella versione della “triplice” Catania-Siracusa-Ragusa si dà il caso che sia, con oltre il 62% delle azioni in pancia, l’azionista di maggioranza di Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso.

La passione del Venerdì Santo, quest’anno, è incarnata dallo stop imposto da Renato Schifani al commissario straordinario della Camera di Commercio, Antonio Belcuore, pronto a rinnovare (magari sabato prossimo, nell’assemblea che dovrà votare il bilancio 2024) il consiglio d’amministrazione di Sac nella posizione di socio forte. Legittimato, dal punto di vista formale e politico, a riconfermare Nico Torrisi, legatissimo al governatore, come amministratore delegato con il pieno mandato di proseguire l’iter di privatizzazione già avviato.

E invece no. Da Palazzo d’Orléans è arrivato un contrordine: il commissario deve «astenersi da decisioni sulla governance di Sac». Tradotto: proroga a tempo del cda, con l’«onere» di ricostituire gli organi camerali (eletti dalle associazioni), che a loro volta nomineranno i vertici di Fontanarossa. Deadline: «entro il 31 agosto 2025».

La mossa di Schifani non è, come l’ha interpretata qualcuno, una blindatura del cda di Sac sotto attacco da parte di chi – Fratelli d’Italia e Mpa sul versante politico, Confindustria Catania fra le associazioni – invoca da tempo la fine del commissariamento camerale. Ma è l’esatto contrario: Torrisi è passato da una scontata conferma per un altro mandato (o comunque fino all’arrivo della nuova maggioranza di soci privati) a una proroga che sa di “poi se ne parla”. Non a caso Nicola D’Agostino, deputato regionale forzista, interessato alle sorti di Sac fino al punto da far coniare a Raffaele Lombardo la malefica definizione di «aeroporto di Acireale», ha lanciato in un’intervista a Repubblica un messaggio in codice: «Il governatore stia attento, cerchi degli alleati leali».

Cosa avrà voluto dire D’Agostino? L’interpretazione più verosimile porta alle pressioni concentriche subite da Schifani. Che, come già accaduto in passato, ha dovuto cedere al diktat di Ignazio La Russa: «Sull’aeroporto fermiamoci e discutiamone». In effetti il discorso è già aperto da un po’. E a gestire la trattativa è Gaetano Galvagno. All’insegna di una linea che il presidente dell’Ars ha ripetuto in queste settimane a più interlocutori di centrodestra: «La politica deve fare le sue scelte, anche su Sac». Il Fratello di Paternò, con piglio da leader, avrebbe sondato anche alleati formalmente disinteressati alla partita di Sac (per non fare nomi: Luca Sammartino e Totò Cuffaro), additando la loro «neutralità» come «un sostegno indiretto a Torrisi». Con il quale lo stesso Galvagno avrebbe però avuto un lungo colloquio «di chiarimento» molto di recente.

Ed è questo il vero senso della “tregua di Pasqua”: nessun blitz del commissario Belcuore (che alla fine rischia di essere l’agnello sacrificale), prima sediamoci a trattare. Ma chi tratta con chi? Schifani ha la priorità di confermare Torrisi, più volte ostentato come modello virtuoso in contrapposizione a Vito Riggio dimissionario da Gesap, mentre FdI non ha ancora deciso se la strategia migliore sia rompere o capitalizzare l’intesa con almeno due posti in cda.

Ma di quale FdI stiamo parlando? Non tanto quella del sindaco Enrico Trantino, che fin qui non ha potuto (o voluto) toccare palla, pur godendo del sostegno del ministro Adolfo Urso, che invece detiene il pallino sugli affari camerali, e dell’interessato conforto dell’eurodeputato musumeciano Ruggero Razza, sempre sul pezzo in tema aeroportuale.

Ma c’è un dettaglio, sfuggito a molti, che spiega quanto i meloniani tengano alla questione Fontanarossa: quando Confindustria Catania, lo scorso 11 aprile, aveva appena lanciato l’ultimo anatema contro il commissariamento «illegittimo» della CamCom, dai vertici regionali del partito (in questo momento affidato a Luca Sbardella, scelto direttamente dalla leader) arrivò a La Sicilia l’espressione del «pieno sostegno» alla posizione, in linea con la «normalizzazione» voluta da FdI. Assodato ciò, può essere soltanto una coincidenza gossipara il fatto che La Russa sia stato avvistato in una scampagnata pasquale a Vendicari, nella tenuta di Maria Cristina Busi, presidente di Confindustria Catania.

Se due più due fa quattro (ma non sempre è così), diventa comprensibile l’altro venticello etneo del pettegolezzo, già quasi auto-dissoltosi, che vorrebbe Franz Di Bella, imprenditore paternese vice di Busi, come nome forte per la presidenza Sac, in alternativa al già papabile Antonello Biriaco. In questo contesto non va sottovalutato Lombardo: gli alleati dicono che «stavolta è fuori gioco», ma lui il coniglio dal cilindro (come il docente Marco Romano nell’attuale cda) lo tira fuori sempre.

Ma tutto passa da un bivio post tregua: pace, con annesso accordo, o guerra aperta? Certo, l’orizzonte ufficiale adesso è il voto degli organi camerali. Che non potrà svolgersi entro il termine fissato da Schifani. Il commissario Belcuore ha già inviato lo scorso 14 aprile gli elenchi al ministero, che non li visterà prima del 30 giugno, primo passaggio (al netto di contenziosi e bastoncini fra le ruote) per l’avvio dell’iter elettorale. A proposito: chi l’ha detto che la maggioranza che ha espresso Torrisi non avrebbe i numeri, come già avvenuto nella contestata nomina del comitato camerale per l’imprenditoria femminile (usato dagli uomini per una virile misurazione di forza), per rivincere? Certo, ci sarà da battere il potente blocco di Confcommercio capitanato dall’immarcescibile Pietro Agen, ma l’esito resta incerto.

In ogni caso, a quel punto, saremo già nel pieno dell’estate calda della privatizzazione di Sac. Con scelte di cui un cda prorogato – e dunque legittimato, ma fino a un certo punto – potrebbe non potersi assumere le responsabilità. E allora che succederà? Troppo presto per dirlo. Eppure non sarebbe uno scenario impensabile, quello dell’accordo. Gli stessi firmatari della “tregua di Pasqua”. Stavolta seduti allo stesso tavolo. Dentro una stanza alla cui porta bussano i colossi degli aeroporti. Quelli che alla fine si prenderanno davvero Fontanarossa.