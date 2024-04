Sace, utili a 398,2 milioni, progetti per 54,6 miliardi (+13%)

agenzia

'Supportate 50.000 aziende con un impatto di 145 miliardi'

ROMA, 02 APR – Il consiglio di amministrazione di Sace ha approvato il progetto di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del gruppo Sace al 31 dicembre 2023.Nel 2023 Sace ha raggiunto un risultato lordo consolidato positivo che si attesta a 529,3 milioni di euro in aumento rispetto all’esercizio precedente (128,7 milioni di euro) e un utile netto pari a 398,2 milioni di euro (83,8 milioni nel 2022). Lo comunica una nota di Sace sottolineando che in linea “con gli obiettivi di piano industriale 2025” il gruppo ha, “aumentato il supporto alla crescita sostenibile di imprese e Sistema Paese”. “Nel corso del 2023 – si legge nella nota – Sace ha sostenuto con garanzie, liquidità, servizi assicurativi, formazione e iniziative di business matching 54,6 miliardi di euro di progetti (+13% rispetto al 2022), al fianco di circa 50.000 imprese, la quasi totalità di dimensioni piccole e medie. Un impegno che ha generato un impatto sull’economia italiana pari a circa 145 miliardi di euro, consentendo di sostenere 950mila addetti”. “I risultati raggiunti nel 2023 sono il riflesso tangibile dell’impegno di tutte le persone di Sace, one company al servizio delle esigenze di evoluzione sostenibile delle imprese italiane nell’ambito del Piano Insieme2025”, ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratrice delegata di Sace.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA