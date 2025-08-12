Saipem in finale per commessa in Indonesia in consorzio con Pt

agenzia

Gara progettuale per la realizzazione di un modulo galleggiante

MILANO, 12 AGO – Saipem è in finale per una commessa in Indonesia in consorzio con il gruppo Pt Tripatra per la realizzazione di un modulo flottante (Fpso) del progetto Abadi Lng. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che Saipem opererà con la controllata Pt Saipem Indonesia insieme a Pt Tripatra Engineers & Constructors, Pt Tripatra Engineering e Pt McDermott Indonesia nell’ambito di un contratto ‘Feed’ (Front-end engineering design), ossia la fase preliminare del progetto ingegneristico per il modulo galleggiante di produzione di gas. Il contratto, aggiudicato dopo una preselezione tecnico-commerciale – spiega Saipem – entra ora nel processo di ‘dual Feed competitivo’, che coinvolge 2 consorzi distinti, ciascuno incaricato di elaborare una soluzione autonoma, con l’obiettivo di aggiudicarsi la commessa definitiva. Il progetto Abadi Lng prevede una capacità produttiva annua di gas naturale di 10,5 milioni di tonnellate equivalenti, corrispondenti a oltre il 10% delle importazioni annuali di Gnl del Giappone, più una quota destinata alla fornitura locale via gasdotto. È inoltre prevista una produzione fino a circa 35mila barili al giorno di condensati, gli idrocarburi mescolati con il gas naturale.

