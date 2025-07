Saipem, la Castorone completa lavori in Norvegia e va in Guyana

agenzia

MILANO, 24 LUG – La nave Castorone di Saipem completa gli interventi in Norvegia e si muove verso la Guyana, dove opererà per conto di Exxon. Lo rende noto l’amministratore delegato Alessandro Puliti agli analisti presentando i conti semestrali. Confermiamo il piano già presentato nei risultati del primo trimestre per Coruselles sur Mere in Lombardia e puntiamo a riavviare l’attività di perforazione il mese prossimo per completarla entro la fine del 2026″, spiega il manager aggiungendo che “in Norvegia, sono lieto di annunciare che la nave Castorone ha completato la posa di circa 79 chilometri per Equinor, collegando il sito di produzione sottomarino Irpa con la piattaforma esistente”. Un progetto che “rappresenta la condotta in acciaio più profonda mai installata in Norvegia e consolida ulteriormente la leadership di Saipem nella posa di condotte”. “La nave Castorone -conclude – si sposterà ora in Guyana per lavorare per Exxon nel progetto Whiptail”.

