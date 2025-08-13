Saipem, primo taglio lamiera per progetto Tangghu in Indonesia

agenzia

Commessa per incrementare la produzione di gas naturale

MILANO, 13 AGO – Saipem ha celebrato il primo taglio della lamiera presso il cantiere di Karimun (Indonesia), per il progetto Tangguh Ucc, assegnato da Bp Indonesia. Il progetto prevede lo sviluppo del giacimento di gas di Ubadari, l’aumento dell’acquisizione di gas tramite la tecnologia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (Ccus) e la compressione su terra (onshore). Con l’operazione Bp Indonesia prevede di sbloccare circa 3mila miliardi di piedi cubi di risorse aggiuntive di gas naturale dal giacimento al largo della costa di Ubadari. Le attività commissionate a Saipem comprendono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione, l’installazione e la messa in servizio di due piattaforme di testate di pozzo, una piattaforma di reiniezione di Co2 e circa 90 km di tubazioni, cavi e collegamenti alle strutture esistenti in campo. Il cantiere di Karimun è riconosciuto come il centro strategico di fabbricazione di Saipem nel Sud-est asiatico, è il più grande del gruppo ed è uno dei più grandi della regione, con oltre 5mila dipendenti e un’area di circa 1,4 milioni di metri quadrati, comprendente la base marina e i pontili.

