Saipem, ricavi per oltre 7,2 miliardi nel semestre, utile +18,6%

agenzia

Margine operativo lordo +35,2%, confermate le stime per il 2025

MILANO, 23 LUG – Saipem ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi in crescita del 12,4% a 7,21 miliardi. Il margine operativo lordo è salito del 35,2% a 764 milioni e il risultato netto del 18,6% a 140 milioni. In crescita da 261 a 766 milioni la liquidità disponibile del gruppo, mentre gli investimenti sono scesi del 3,6% a 187 milioni. In calo del 39,3% a 4,3 miliardi i nuovi ordini acquisiti, mentre il portafoglio ordini è sceso dai 34,06 miliardi allo scorso 31 dicembre ai 31,12 miliardi del 30 giugno. Considerando le società non consolidate il calo è da 34,25 a 31,26 miliardi. Confermate le stime per l’intero esercizio con ricavi pari a circa 15 miliardi, margine operativo lordo intorno a 1,6 miliardi e flusso di cassa operativo, al netto dei canoni di locazione, di circa 900 milioni, con investimenti per 500 milioni e un liquidità disponibile di 500 milioni di euro

