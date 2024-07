Saldini (Simico), ministro ha verificato grande lavoro in corso

agenzia

Positiva prova ghiacciamento del modello curva a grandezza reale

CORTINA, 04 LUG – La nuova pista da bob in costruzione a Cortina ha superato oggi uno degli step più importanti: la prova di ghiacciamento (positiva) del mock-up, ovvero un modello di 15 metri, prodromico alla realizzazione dell’infrastruttura, che riproduce a grandezza reale la curva 14 del tracciato. Un modello costruito nell’area di Socol, dove ha sede il villaggio degli operai della Pizzarotti. Il mock-up serve principalmente a testare le modalità di installazione delle tubazioni di refrigerazione, dell’armatura metallica e la modalità di realizzazione del calcestruzzo spruzzatosi. Alle operazioni di ghiacciamento ha assistito anche il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, accompagnato dal commissario di governo e ad si Simico, Fabio Saldini. “Ringrazio il ministro Salvini -ha detto l’ad il commissario governativo – per la sua presenza oggi a Cortina e il supporto costante del Governo. La delegazione ha potuto verificare il grandissimo lavoro in corso, che rappresenta la garanzia più efficace per la riuscita completa dell’organizzazione delle Olimpiadi. In questi mesi molti cantieri sono stati avviati e altri stanno per essere aperti in tutte le venue olimpiche”. “Ancora una volta abbiamo la dimostrazione che il miglior modo per fare le cose è smettere di parlare e fare!” ha concluso Saldini. Soddisfazione per il modo in cui stanno procedendo i lavori è stata espressa anche da Paolo Pizzarotti, Presidente di Impresa Pizzarotti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA