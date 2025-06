agenzia

In rialzo anche il Wti con il dollaro debole

ROMA, 26 GIU – Salgono le quotazioni del petrolio con il dollaro che si indebolisce sui mercati valutari. Il contratto sul Wti per agosto guadagna lo 0,3% salendo a 65,12 dollari al barile. Andamento identico per il Brent, in rialzo dello 0,3% a 67,88 dollari.

