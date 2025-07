agenzia

In rialzo anche il contratto sul Wti

ROMA, 18 LUG – Il petrolio è ancora in lieve rialzo questa mattina, dopo la chiusura positiva di ieri a New York. Il contratto sul Wti per agosto dale dello 0,27% a 67,72 dollari al barile. Stesso andamento per il Brent per settembre: +0,27% a 69,71 dollari.

