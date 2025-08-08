Salvini, al lavoro per rivedere rinnovi patente per età

agenzia

È necessaria una riflessione dopo certi limiti

ROMA, 08 AGO – “Stiamo ragionando su come eventualmente rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida dopo certi limiti di età, perché quello che sta succedendo in queste settimane, una riflessione basata sui numeri e sui dati, non sulle impressioni, la impone”. Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla radio Rtl 102.5 aggiungendo “di aspettare i riscontri dell’analisi” che i tecnici delle motorizzazioni “stanno facendo” e sulle soglie di età non voler dare “numeri a caso”.

