Salvini, finalmente il Tenda ricollega Italia e Francia

agenzia

Il vicepremier alla cerimonia per la riapertura del tunnel

(rpt corretta alla seconda riga) (ANSA) – TORINO, 27 GIU – “Ringrazio soprattutto le maestranze, con i gilet gialli e arancioni. C’è Santa Barbara che vigila. Ringrazio per la pazienza le popolazioni del territorio, gli occitani, i piemontesi”. Così il ministro per le Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, a Limone Piemonte (Cuneo) per la cerimonia di apertura del nuovo Tunnel del Tenda dal lato italiano, a cui seguirà un’analoga cerimonia sul versante francese. “Finalmente – ha sottolineato Salvini – si torna a collegare l’Italia con la Francia, un’opera fondamentale per i cittadini, per il lavoro e per il turismo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA