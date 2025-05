Salvini, Fs sperimenta Wifi sui treni con Starlink

agenzia

' Di 2 settimane.'E' già operativa '

TRENTO, 24 MAG – “C’è una sperimentazione di due settimane con due soggetti, già operativa e in caso di esito positivo, sarei favorevole se si arrivare a un accordo”.Lo ha detto il vice premier e ministri delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso del Festival dell’Economia di Trento. “Una – ha aggiunto – delle mie prime richieste ai vertici di Fs, vecchi e nuovi, era di rendere possibile la connessione durante l’intera tratta dell’Alta velocità tra Milano e Roma. Su questo dossier è vero che Fs ha scelto due soggetti, con cui sta sperimentando la copertura satellitare e uno dei due è Starlink, visto che è uno dei pochi in grado di garantire questo servizio”. Quanto alle polemiche del Pd, “se Musk si aspetta che a fargli dei regali sia Salvini, è messo male”. Fonti di Fs hanno fatto sapere che “il Gruppo sta investendo in progetti di potenziamento della connettività a bordo dei treni e ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva di viaggio dei passeggeri”.”Tra i fornitori ai quali il Gruppo affida il servizio di wi-fi a bordo treno figura l’azienda Icomera che ha integrato Starlink nei propri sistemi. Sono in fase di valutazione e analisi eventuali sperimentazioni che possano coinvolgere anche i satelliti Starlink per progetti delle società del Gruppo”

