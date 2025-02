Salvini, ‘i dati di Stellantis sono drammatici’

agenzia

'È il suicidio imposto da Bruxelles in nome dell'auto elettrica'

ROMA, 26 FEB – “Spero ci sia al più presto un ministro dei trasporti tedesco in carica, perchè i dossier aperti sono tanti, a partire da quello dell’auto. I dati di Stellantis sono drammatici, non occorreva uno scienziato per capire che il suicidio imposto da Bruxelles nel nome dell’auto elettica avrebbe avuto morti e feriti tra gli operai e gli ingegneri, non tra i politici”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, alla stampa estera.

