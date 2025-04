Salvini, il nuovo hub Generali è innovazione fondamentale

agenzia

In Fvg 4miliardi investimenti pubblici tra strade,ferrovie,altro

TRIESTE, 08 APR – “Il tema dell’innovazione è fondamentale, luoghi come quello di oggi sono importanti per liberare idee ed energie”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presentazione del nuovo innovation hub di Generali. “In Friuli Venezia Giulia ci sono, fra cantieri aperti e opere in progettazione o assegnazione, quattro miliardi di investimenti pubblici – ha ricordato Salvini – tra strade, ferrovie, porti, aeroporto, rete idrica, piani casa. È una regione dinamica, e penso anche alle nuove opportunità che ci saranno anche con il nuovo hub, un’innovazione che si rifletterà su salute, mobilità, risparmio e benessere”.

