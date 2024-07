Salvini: ‘Lavoriamo per per portare l’Av italiana negli Usa’

agenzia

'Investiranno miliardi per lo sviluppo della rete ferroviaria'

ROMA, 13 LUG – “Le amministrazioni degli Stati Uniti investiranno miliardi di dollari per lo sviluppo della rete ferroviaria: conto che ci possa essere anche la tecnologia e la sapienza italiana”. Il ministro e vicepremier Matteo Salvini indica così, in una vidoeintervista a Italia report Usa., giornale online che si rivolge alla comunità italiana in Florida – la prospettiva di opportunità negli Stati Uniti per l’alta velocità made in Italy, “come già stiamo gestendo in spagna un servizio di alta velocità e siamo in tanti paesi europei”. “Ci stiamo lavorando”, indica il ministro: “Ne ho parlato con la collega americana al G7” dei ministri dei trasporti a Milano, “abbiamo sistemi infrastrutturali all’avanguardia, ingegneri di eccezionale livello”. “Conto che l’esperienza ferroviaria italiana possa essere apprezzata anche dagli amici oltreoceano”.

