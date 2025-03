Salvini, ‘oggi vedrò i balneari, entro il 31 il decreto’

agenzia

'Europa vuole correre sulla vendita o svendita'

ROMA, 20 MAR – “Nel pomeriggio incontro i balneari, è l’ennesimo incontro. Adesso c’è l’Europa che, mentre ci sono temi più importanti, da Trump a Putin a Zelensky alla pace, vuole correre sulla vendita o svendita dice qualcuno delle spiagge, io sto lavorando con i balneari affinché ci siano degli indennizzi per chi smetterà di fare la sua attività. Entro il 31 marzo devo firmare il decreto indennizzi, e voglio che ci sia un trattamento giusto per chi entra e per chi va avanti a fare il suo lavoro”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e i trasporti Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione del Ponte dell’Industria a Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA