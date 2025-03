Salvini, operazione trasparenza sugli autovelox in uso

agenzia

'Dopo pronuncia Cassazione sospeso decreto'

ROMA, 26 MAR – “Non si sa quanti e quali autovelox ci siano sulle strade italiane. Con la collaborazione del Ministero dell’Interno e dell’Anci, intendo eseguire un’operazione trasparenza, una ricognizione di tutti i dispositivi di controllo della velocità attualmente in uso”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini al question time rispondendo a un’interrogazione della Lega sugli autovelox. “Serve accertare che il numero dei dispositivi effettivamente utilizzati rispetti i regimi di approvazione. – Ha proseguito Salvini – Tale ricognizione ci consentirà finalmente di approfondire le verifiche amministrative sulla presenza di eventuali dispositivi totalmente non conformi alle regole di approvazione. Solo alla luce di tali dati potremo capire l’impatto effettivo delle nuove regole di omologazione sulle esigenze di utilizzo” degli autovelox “per finalità di sicurezza stradale”. Salvini ha anche ricordato di aver sospeso gli effetti del decreto sugli autovelox dopo la pronuncia della Cassazione in materia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA