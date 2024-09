Salvini partecipa al Cda della società Stretto di Messina: «L’obiettivo è avere presto un treno Vienna-Palermo con il Ponte»

INFRASTRUTTURE

In corso di approvazione la documentazione ambientale per rispondere alle richieste di integrazioni pervenute dal Mase

“Oggi alle 14 ho aperto i lavori del Cda della società Stretto di Messina. Quello che è il Nightjet Roma-Vienna e Roma-Monaco conto che nel 2032 possa allungare verso Sud. L’obiettivo è avere tra qualche anno un Nightjet Palermo-Vienna”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini all’inaugurazione del nuovo servizio ferroviario. “‘Volere è poterè insegnava Walt Disney”, ha aggiunto Salvini, sottolineando che “le ferrovie romanticamente ci portano indietro di trent’anni ma sono anche business”.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, aveva infatti partecipato oggi all’avvio dei lavori del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina. Il Mit ha specificato che «il ministro ha sottolineato l’importanza del Consiglio odierno perché è in corso di approvazione la documentazione ambientale per rispondere alle richieste di integrazioni pervenute dal Mase, in merito al progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Questo consentirà alla società Stretto di Messina di inviare tutta la documentazione nei tempi previsti alla Commissione Via e Vas per esprimere il proprio parere».