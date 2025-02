Infrastrutture, Salvini: «Sul tavolo tanti dossier aperti, anche quello dell’aeroporto di Agrigento»

TRASPORTO AEREO

L'intervento del ministro all'Airport Day in cui ha illustrato i piani per il settore

Quello del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alla presentazione dell’Airport Day di Assaeroporti, a Roma, è stato un intervento in cui si è parlato di quello che sta facendo il ministero per il settore. «Vengo da una riunione su un altro dossier che rappresenta il sistema Italia, che avrà bisogno di un supporto e rete aeroportuale efficiente, ovvero il sistema olimpico. Da domani parte il countdown all’accensione della fiaccola olimpica», ha iniziato Salvini.

Poi, «stiamo investendo sull’intermodalità – ha aggiunto – ovvero collegare la rete ferroviaria a stazione aeroportuale. Sono stato a Torino personalmente, all’inaugurazione dei lavori a Venezia, ci sono progetti a Olbia e Bergamo. Il mio impegno è di collegare sempre più velocemente gli scali aeroportuali ai centri cittadini. Pensate a come è cambiata la vita a chi in 16 minuti arriva da Linate a piazza Duomo».

«Abbiamo sul tavolo il piano nazionale dello sviluppo degli aeroporti di prossima pubblicazione – ha continuato – ci sono volontà di ulteriori aperture che stiamo esaminando, faccio l’esempio della richiesta della comunità economica di Agrigento di avere un ulteriore scalo aeroportuale».