Salvini, ‘subito al lavoro per emendamenti al salva casa’

agenzia

'Alcuni interventi già pronti come norma salva Milano'

MILANO, 28 MAG – “Appena” il decreto Salva casa”uscirà in Gazzetta Ufficiale, spero a ore, lavoreremo subito come gruppo Lega agli emendamenti perché ci sono alcuni interventi che io ho già pronti, che i parlamentari hanno già pronti: penso all’altezza dei soffitti, penso alla riduzione della superficie minima per l’abitabilità, l’abitabilità, penso alla norma salva Milano”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un evento di Assimpredil Ance a Milano. “Sul pregresso – ha aggiunto Salvini – non entro nel merito delle inchieste giudiziarie, però una città come Milano non può fermare le autorizzazioni edilizie, non può fermare lo sviluppo della città. E quindi andiamo a fare un intervento per aiutare le centinaia di famiglie che che vivono oggi in palazzi che non possono essere abbattuti. Evidentemente quindi appena esce in Gazzetta Ufficiale il Parlamento sarà libero di proporre tutta una serie di migliorie, di interventi, di ulteriori passi in avanti”. Rispondendo a chi gli chiedeva se nella forma si trattasse di un emendamento, Salvini ha risposto: “Sì”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA