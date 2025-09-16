Sanità e Pnrr, Sicilia in ritardo: la denuncia di Cgil

Lo studio

Un dato emerge su tutti: su 143 case di comunità previste ne è stata completata una

Va male la “Missione 6” del Pnrr in Sicilia, senza portare benefici per le note carenze del sistema sanitario regionale. A denunciarlo un report della Cgil nazionale, aggiornato a giugno 2025, che mette in luce un notevole ritardo dell’Isola rispetto alle altre regioni per quanto riguarda la realizzazione dei progetti e i pagamenti.

Solo una “casa di comunità” su 143 previste

Delle 143 case di comunità previste, ad esempio, ne è stata completata una sola, a Patti, in provincia di Messina. Di conseguenza, è stato speso appena l’11,8% del finanziamento complessivo, una percentuale ben al di sotto della media italiana, che si attesta al 17,1%.

Per gli “ospedali di comunità” va anche peggio

Per gli ospedali di comunità la situazione è ancora più critica, visto che a giugno non era stato completato alcun progetto e i pagamenti corrispondevano solo all’8,9% dei fondi stanziati, a fronte di una media nazionale del 15,1%. La regione si trova ancora più indietro per quanto riguarda la sicurezza e la sostenibilità, con nessun progetto concluso e pagamenti fermi al 10,6%, contro la media italiana del 24%.

Le critiche di Mannino e Lucchesi