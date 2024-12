Santanchè, ‘Artigiano in Fiera’ celebra il valore del mestiere

agenzia

La ministra alla prima delle due inaugurazioni dell'evento

MILANO, 30 NOV – “Qui si rappresenta la bellezza, il Made in Italy e il valore del mestiere”. Lo ha detto Daniela Santanchè, ministra del Turismo, alla prima delle due inaugurazioni di Artigiano in Fiera, l’evento che riunisce a Fiera Milano Rho artigiani da tutto il mondo: circa 2.800 stand espositivi di micro e piccole imprese provenienti da 90 Paesi in 8 padiglioni. “Fiere come queste sono n portanti anche per destagionalizzare il turismo – ha aggiunto Santanchè – quindi questo è un forte connubio che deve continuare”. Il primo taglio del nastro nell’Area Arabia Saudita, Paese dell’Anno per il Medio Oriente (seguirà una seconda cerimonia nell’Area Algeria – Paese dell’Anno per l’Africa), presenti Fahad Abdulraman S Alkanaan, viceministro della Cultura per le Relazioni Culturali Internazionali del Regno dell’Arabia Saudita, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi, che ha coordinato l’inaugurazione avvolto in una bandiera tricolore, e Carlo Bonomi, presidente Fiera Milano Spa. Fontana ha ricordato le recenti collaborazioni intraprese tra Arabia Saudita e Lombardia. Bonomi ha voluto ringraziare gli artigiani ‘invisibili’ come i tanti lavoratori di Fiera Milano. Artigiano in Fiera resterà aperto fino all’8 dicembre.

