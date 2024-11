Sant’Angelo e Banca Agricola Popolare di Ragusa diventano un’unica banca: stipulato l’atto di fusione

credito

Ora si chiamerà Banca agricola popolare di Sicilia (Baps)

E’ stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Banca popolare Sant’Angelo (Bpsa) in Banca agricola popolare di Ragusa (Bapr), a seguito della quale quest’ultima assumerà la denominazione di Banca agricola popolare di Sicilia (Baps).

«Con soddisfazione – afferma Arturo Schininà, presidente del cda – annunciamo la stipula dell’atto di fusione per incorporazione della Banca Popolare Sant’Angelo in Banca agricola popolare di Ragusa, ulteriore importante passo per la nascita di Baps. È un momento storico per il sistema finanziario popolare e per la nostra banca che rafforza l’impegno verso il territorio e la comunità siciliana, fedele ai principi di prossimità e trasparenza che ci contraddistinguono. Grazie alla fiducia dei soci e al nostro impegno proseguiamo il percorso di crescita per la creazione di valore sostenibile».