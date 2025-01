Satelliti, gara in Lombardia, offerte entro il 25/2

agenzia

Due lotti, contratti al massimo per 24 mesi

MILANO, 09 GEN – E’ stato pubblicato da Aria, l’agenzia regionale per gli acquisti, il bando di gara da 5 milioni di euro complessivi per dotare le aree periferiche della Lombardia a bassa connettività di connessione internet satellitare da usare, in modo complementare alla fibra. La gara è una procedura aperta, suddivisa in 2 lotti omogenei, su base geografica: nel lotto 1 le province di Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia, Monza e Brianza; nel lotto 2 le province di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Mantova. Le prestazioni contrattuali “avranno una durata massima di 24 mesi” e “le sole attività di fornitura, posa in opera e connettività avranno una durata di 4 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 4 mesi”. Il termine per la presentazione delle offerte è il 25 febbraio.

