Satispay darà ai dipendenti permessi illimitati retribuiti

Dalmasso, vogliamo dare la libertà di organizzare meglio la vita

TORINO, 30 MAG – Satispay consentirà, da luglio, agli oltre 700 dipendenti di avere permessi illimitati retribuiti. Sarà sufficiente concordarli con il proprio manager. Lo ha annunciato il fondatore e ceo Alberto Dalmasso in occasione della quarta edizione del Festival Internazionale dell’Economia di Torino, quest’anno dedicato a “Le nuove generazioni nel mondo” . Con questo strumento l’azienda vuole dimostrare la sua attenzione “ai bisogni di una nuova generazione di lavoratori”. “Ci siamo resi conto – ha spiegato Dalmasso – che in passato, anche noi, abbiamo dedicato troppo tempo a definire regole pensando alle persone che ne hanno bisogno, ma siamo finiti a mettere paletti a un gruppo di persone estremamente allineate alla nostra visione e senso di responsabilità. Un approccio poco rappresentativo di chi siamo davvero. La cultura aziendale va costruita per valorizzare le persone che la incarnano”. Per questo Satispay ha pensato di ripartire da “un patto di fiducia e responsabilità reciproca – ha detto Dalmasso – in cui si può avere tanto sia economicamente con le stock options sia come benefit e flessibilità, ma tutti sono chiamati a lavorare con la stessa ambizione e voglia di fare la differenza, sentendo l’azienda propria. In quest’ottica i permessi illimitati non significano lavorare meno, ma significa avere la libertà di organizzare meglio la propria vita. Il vero cambiamento accade quando tutti sentono propria la responsabilità del futuro”. La nuova policy si affianca al più ampio programma Welfare Satispay CareAbout con sedute di supporto psicologico o lezioni di yoga e le misure di CareAbout Family che prevedono il doppio dei giorni di congedo parentale – per un totale di 20 giorni – che il secondo genitore può usare entro i primi 5 mesi dalla nascita o adozione, e 5 giorni pagati all’anno per poter assistere i figli quando malati. Sul fronte della crescita più strettamente professionale, oltre a programmi di formazione per il management, con CareAbout Growth Satispay assicura a tutti i dipendenti la possibilità di accedere a corsi personalizzati di lingua a scelta.

