Savona, alla Consob 52 esposti da banche coinvolte nel risiko

Anche 'difficoltà di dialogo con la Bce'

MILANO, 20 GIU – Da fine 2024 “una parte significativa del sistema bancario e finanziario ha preso importanti iniziative, avviando 6 offerte pubbliche di acquisto e/o scambio che, al di là del consueto lavoro richiesto in attuazione delle norme vigenti, hanno generato 52 esposti o richieste di chiarimento da parte degli stessi soggetti convolti per risolvere le controversie nascenti dall’assenza di preventivi accordi tra le parti, condizione peraltro non necessaria nello spirito della contendibilità tipico dell’economia di mercato competitivo”. Lo ha detto il presidente della Consob Paolo Savona parlando anche di “difficoltà di dialogo” con la Bce.

