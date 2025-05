Savona, legittimazione delle cryptocurrency è rischio fatale

agenzia

'Chiediamoci che mondo e che finanza vogliamo per il futuro'

TRENTO, 23 MAG – “Se scoprissi che nel mio condominio un vicino stampa moneta privata io avrei il dovere di denunciare. Considero un rischio fatale la legittimazione delle cryptocurrency. Il rischio è che si perda il concetto di moneta”. Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, nel corso di una iniziativa nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento. “Trump – ha aggiunto – ha legittimato le cryptocurrency. Le nostre istituzioni tecnologiche non sono ancora in grado di conoscere tutte queste cryptocurrency. La Consob è l’istituzione che garantisce la trasparenza del mercato e noi, su questi temi, abbiamo fatto passi avanti. Guardando al futuro bisogna chiedersi che mondo e che finanza vogliamo e come fare per proteggere il nostro risparmio. Scelte sbagliate possono portare a scelte fatali”.

