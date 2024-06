Sbarra, 400.000 lavoratori subiscono forme di prevaricazione

agenzia

'Vengono negati i più elementari diritti contrattuali'

ROMA, 21 GIU – “Non passa giorno che il sindacato non segnali alle autorità ispettive che dovrebbero vigilare situazioni di evidente sfruttamento e di negazione di diritti e di tutele per le persone che lavorano in agricoltura, ma anche in edilizia e in altri comparti. Qui abbiamo quasi 400.000 italiani e non che subiscono forme di prevaricazione e a cui vengono negati i più elementari diritti contrattuali”. Così il segretario della Cisl Luigi Sbarra a Rai news24. “Serve una strategia complessiva nazionale che attivi verifiche, controlli e ispezioni nei luoghi di lavoro e per fare questo occorre assumere più ispettori e tecnici della prevenzione, bisogna incrociare le banche dati, la dimensione ispettiva nazionale deve agire e coordinarsi con l’attività ispettiva territoriale”, ha aggiunto Sbarra. “Io spero che questa misura – ha proseguito – della patente a crediti che dovrebbe essere avviata sperimentata in edilizia e in alcuni cantieri mobili temporanei venga estesa a tutti glia altri settori e comparti. ma dobbiamo oltre cha a inasprire sanzioni e attività di controllo, fare un grande piano sulla prevenzione sulla formazione nei luoghi di lavoro”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA