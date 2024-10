Sbarra con Orsini, ‘allontanare stop Ue ai motori a benzina’

agenzia

Il segretario Cisl, 'anticipare la discussione prima del 2026'

MILANO, 03 OTT – “Siamo assolutamente d’accordo e condividiamo questo grido di allarme del presidente di Confindustria Orsini quando giustamente segnala che abbiamo davanti a noi scadenze molto ravvicinate. Bisogna allontanare questo stop ai motori endotermici fissato al 2035”. Così il segretario generale della Cisl Antonio Sbarra chiede di rivedere i tempi Ue sullo stop ai motori diesel e benzina. “Pensiamo che questo orientamento di affrontare nel 2026 la discussione vada anticipato, proprio per allontanare il rischio che intere filiere industriali e produttive cadano a pezzi” ha detto parlando dell’industria automobilistica e di Stellantis. “Pensiamo che serve allontanare la scadenza del 2035 ma al tempo stesso bisogna darsi da fare per costruire un visione nuova di politica industriale, di politica energetica, ambientale, affrontare il tema della decarbonizzazione ma scongiurando il rischio della deindustrializzazione – ha proseguito -. Ecco perché l’Europa, il governo è chiamato ad assumersi responsabilità finalizzate ad accompagnare una transizione giusta e in alcune filiere e in alcuni settori, penso all’automotive. Anche le multinazionali devono adoperarsi con strategie più efficaci: penso a Stellantis”.

