Sbarra, ‘Jobs Act una grande riforma, no al ripristino Art.18’

agenzia

Il leader della Cisl, 'sbagliato fare di tutta l'erba un fascio'

ROMA, 13 APR – “Il Jobs Act è stato una grande riforma, non priva di lacune, ma anche con aspetti assolutamente positivi: ha aiutato ad allargare ed estendere gli ammortizzatori sociali, ha contrastato la pratica delle dimissioni in bianco, ha allungato il periodo della Naspi, ha investito sulle politiche attive del lavoro, ha eliminato i contratti a progetto, ha combattuto il falso lavoro autonomo, i tirocini” per cui “fare di tutta un’erba un fascio è sbagliato, rialzare la bandiera anacronistica dell’articolo 18 è sbagliata”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine dell’Assemblea Nazionale del sindacato, circa la proposta referendaria della Cgil sul ripristino dell’articolo 18. “Rispettiamo le iniziative delle altre sigle sindacali anche se sul merito ci sentiamo di affermare che non condividiamo”, ha aggiunto il leader della Cisl.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA