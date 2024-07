Scannapieco (Cdp): ‘Finanziamenti in Africa oltre un miliardo’

agenzia

Prima volta quest'anno. In 2025-2026 già potenziali 2,3 miliardi

ROMA, 31 LUG – Cdp ha in programma “una forte crescita dal 2021 a oggi” dell’impegno nell’ambito del piano Mattei: nel 2024 “per la prima volta supereremo il miliardo di finanziamenti in Africa”, e per 2025 e 2026 “c’è una pipeline, un portafoglio di progetti potenzialmente finanziabili e ad oggi siamo a circa 2,3 miliardi di progetti su cui cassa potrebbe essere potenzialmente coinvolta nel finanziamento”. L’a.d. di cassa Depositi e Prestiti, lo ha indicato in audizione sul piano Mattei in Commissipne Esteri della Camera “Abbiamo una attenzione particolare è sempre più marcata sull’Africa ed i finanziamenti verso questo continente si attesteranno intorno al 70% dei volumi complessivamente impegnati nel 2024 e anche in futuro sarà la parte preponderante”, indica. “Parliamo di un ambiente estremamente rischioso – aggiunge l’a.d. di Cdp -, il rischio uno lo prende se è convinto di generare un alto impatto: in linea con quello che facciamo in Italia quando finanziamo un progetto facciamo sempre una valutazione ex ante dell’impatto generato”, come in termini di tonnellate di CO2 risparmiate o di posti di lavoro creati: “Le banche promozionali come Cassa non devono raccontarsi solamente in termini di utile e di tasso di ritorno sul capitale ma di che cosa hanno prodotto concretamente sul territorio. E’ un tratto dissentivo delle banche promozionali. Peraltro, anche in linea con gli obiettivi del governo: stiamo sempre di più cercando di lavorare in modo bilaterale con le controparti”.

