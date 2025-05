Scattano dazi Usa del 25% sui componenti auto importati

agenzia

Rimborsi per non danneggiare le case automobilistiche americane

ROMA, 03 MAG – Da oggi, come previsto, sono entrati i vigori altri dazi Usa del 25% su gran parte dei componenti per auto importati. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo per attenuare il loro effetto, prevedendo dei rimborsi per non danneggiare le case automobilistiche americane, che importando dall’estero molte parti delle loro vetture.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA