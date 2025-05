Scende il prezzo del gasolio, in rialzo la benzina

agenzia

Staffetta, benzina self service a 1,703 euro al litro

ROMA, 23 MAG – Si rivedono i ribassi sulla rete carburanti, dopo il sesto calo consecutivo del gasolio in Mediterraneo. Sulla benzina invece si registra un rialzo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP è salita di 1 centesimo al litro sui prezzi consigliati della benzina ed è scesa di 5 millesimi sul gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un centesimo sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,703 euro/litro (invariato, compagnie 1,708, pompe bianche 1,693), diesel self service a 1,603 euro/litro (invariato, compagnie 1,611, pompe bianche 1,588). Benzina servito a 1,846 euro/litro (+1, compagnie 1,888, pompe bianche 1,763), gasolio servito a 1,746 euro/litro (invariato, compagnie 1,793, pompe bianche 1,657). Gpl servito a 0,719 euro/litro (-1, compagnie 0,728, pompe bianche 0,709), metano servito a 1,449 euro/kg (invariato, compagnie 1,452, pompe bianche 1,447), Gnl 1,286 euro/kg (+2, compagnie 1,292 euro/kg, pompe bianche 1,281 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,800 euro/litro (servito 2,067), gasolio self service 1,709 euro/litro (servito 1,980), Gpl 0,849 euro/litro, metano 1,509 euro/kg, Gnl 1,357 euro/kg.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA