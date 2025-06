Scienziati al governo, tagliare il 90% dei gas serra al 2040

agenzia

Lettera aperta firmata anche dal Premio Nobel Giorgio Parisi

ROMA, 03 GIU – Oltre 25 scienziati tra i più autorevoli ed esperti di clima in Italia hanno firmato una lettera aperta rivolta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin sollecitando il governo a “sostenere con determinazione l’obiettivo europeo di riduzione del 90% delle emissioni climalteranti entro il 2040, indicato dal Comitato scientifico europeo sul cambiamento climatico (Esabcc) come tappa cruciale per raggiungere la neutralità climatica al 2050”. “Chiediamo al Governo un atto di responsabilità verso le future generazioni”, si legge nella conclusione dell’appello. L’iniziativa, si legge in un comunicato, arriva pochi giorni dopo l’annuncio della Commissione europea, secondo cui “l’Ue è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati per il 2030, e mentre le negoziazioni tra la Commissione europea e gli Stati membri sul nuovo obiettivo climatico intermedio stanno entrando nel vivo”. Il Commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, ha annunciato che la proposta ufficiale della Commissione sarà presentata il 2 luglio 2025. Tra i primi firmatari figurano il fisico e Premio Nobel Giorgio Parisi, Stefano Caserini (Università di Parma) e Antonello Pasini (Cnr), punti di riferimento per la comunità scientifica italiana sul clima. La lettera sottolinea “i gravi impatti climatici già visibili in Italia, così come le opportunità legate a una decarbonizzazione ambiziosa e coerente. Ribadisce inoltre la responsabilità storica del nostro Paese nella riduzione delle emissioni”.

