Sciopero, a Venezia fermo circa il 70% dei vaporetti

agenzia

Aderiscono quasi due terzi dei conducenti dei mezzi

VENEZIA, 20 GIU – Circa i due terzi del personale dipendente del trasporto pubblico locale di Venezia ha aderito allo sciopero nazionale di 24 ore indetto per la giornata di oggi dai Sindacati di Base. Actv, azienda che gestisce il servizio del Tpl nel territorio metropolitano, comunica i numeri ufficiali a metà giornata: 68,59% per il settore navigazione, 60,8% per quello automobilistico. Il dato, ricorda Actv, “è parziale e potrebbe modificarsi nel corso della giornata”. La manifestazione, fatta salva la fascia di garanzia pomeridiana, proseguirà fino alle 23.59.

