agenzia

La stima indicata dai sindacati metalmeccanici

ROMA, 18 OTT – “In 20mila in piazza” a Roma per la manifestazione nazionale organizzata dai sindacati metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil con lo sciopero unitario del settore auto. Il numero è stato indicato dal palco in piazza del Popolo dagli stessi organizzatori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA