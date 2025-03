++ Sciopero nazionale metalmeccanici per contratto il 28 marzo +

agenzia

Otto ore proclamate da Fim, Fiom e Uilm per ripresa trattativa

Otto ore di sciopero nazionale il 28 marzo, con manifestazioni provinciali e regionali nella stessa data: è quanto hanno proclamato le segreterie nazionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil per chiedere la ripresa della trattativa con Federmeccanica e Assistal per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, interrotta a novembre. Il contratto, scaduto a fine giugno 2024, riguarda circa 1,5 milioni di lavoratori. La nuova mobilitazione, che fa seguito alle 16 ore di sciopero proclamate tra dicembre e febbraio, sarà preceduta il 21 marzo – è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa unitaria – da tre assemblee in cui è attesa la presenza di migliaia di delegati, che si svolgeranno in contemporanea al nord, al centro e al sud Italia.

