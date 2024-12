Sciopero trasporti, disagi contenuti a Milano

agenzia

Ferma la linea 1 della Metro, attive le altre tre

MILANO, 13 DIC – Sono per ora contenuti i disagi a Milano per lo sciopero dei trasporti. Alla stazione Centrale la cancellazione di treni a lunga percorrenza ha causato alcune code con decine di passeggeri in fila per cambiare il biglietto ed assicurarsi i convogli garantiti. Lo sciopero non sembra aver avuto particolari ripercussioni sui treni regionali. Dopo le 8 e 45 è stata chiusa la M1 mentre restano aperte le altre tre linee della metropolitana, secondo quanto conunicato da Atm (Azienda trasporti milanesi) la quale aggiunge che bus, tram e filobus potrebbero essere rallentati o deviati in mattinata da una manifestazione.

