Scivolone di Lvmh in borsa a Parigi dopo la trimestrale, -7,5%

agenzia

Cede anche Hermes (-1,4%), che la sorpassa come capitalizzazione

MILANO, 15 APR – Vero e proprio scivolone per Lvmh in borsa a Parigi all’indomani della trimestrale deludente per gli analisti. Il titolo segna un calo del 7,42% a 490,75 euro, contagiando l’intero settore. Debole anche Hermes (-1,4% a 2.317 euro), che la sorpassa in quanto a capitalizzazione di borsa. La prima scende infatti da 245,44 miliardi a 227,23 miliardi, mentre la seconda da 244,49 a 240,95 miliardi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA