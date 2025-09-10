Scornajenchi (Snam), gas cruciale per la continuità del sistema

agenzia

MILANO, 10 SET – “In un contesto globale che rimane ancora instabile – spiega l’amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi presentando a Londra il ‘Global Gas Report 2025’ – il gas naturale resta cruciale nel garantire accessibilità, continuità e resilienza al sistema energetico”. “Crediamo che sia essenziale continuare a investire nelle infrastrutture del gas – argomenta – per rafforzare la sicurezza energetica e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine”. “Lo sviluppo del biometano e delle tecnologie di cattura e stoccaggio di carbonio – conclude – può contribuire al conseguimento di questi obiettivi, sfruttando gli asset esistenti e contribuendo a mitigare la volatilità del mercato, nell’interesse di imprese e famiglie”. “Il gas naturale – afferma il segretario generale di Igu Menelaos Ydreos – rimane essenziale per la sicurezza energetica perché è continuamente in grado di garantire un approvvigionamento affidabile”. Il tutto – conclude – garantendo “emissioni inferiori rispetto al petrolio e al carbone” e “fungendo da forza stabilizzatrice nei futuri mix energetici, in un contesto di elettrificazione crescente, maggiore penetrazione delle rinnovabili e aumento delle incertezze, come eventi climatici estremi e innovazioni tecnologiche”.

