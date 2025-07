Scotti (Bankitalia),da stablecoin rischi, anche riciclaggio

agenzia

Vice dg, possibili crisi di panico e minacce a stabilità

ROMA, 24 LUG – Riciclaggio, elusione delle sanzioni, rischi alla stabilità finanziaria e dei mercati per lo scoppio di crisi di panico con corsa alle richieste di rimborso. La vicedirettrice generale di Banca d’Italia Chiara Scotti torna a sottolineare i potenziali pericoli delle stablecoin e più in generale delle cripto asset nell’audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo dove sottolinea il ruolo fondamentale delle regole e della cooperazione internazionale. “Le stablecoin – spiega – se non adeguatamente regolate, possono comportare rischi significativi per la stabilità finanziaria, l’integrità dei mercati, la tutela dei consumatori e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti”. “Nel caso di perdita di fiducia nella capacità di una specifica stablecoin di mantenere il proprio ancoraggio, si potrebbero generare fenomeni di panico tra gli utenti, con una corsa alle richieste di rimborso” aggiunge ricordando “il loro possibile utilizzo per scopi illeciti per dissimulare la provenienza”. Inoltre “un’ampia diffusione delle stablecoin potrebbe avere implicazioni significative per la trasmissione della politica monetaria”. A fronte di questi rischi Scotti riconosce dei benefici “in termini di efficienza” nelle operazioni specie transfrontaliere.

