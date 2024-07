Se in Sicilia il Pil pro capite è cinque volte più basso di quello irlandese

Il dato

L'elaborazione realizzata dall’Ufficio studi CGIA su dati Eurostat e riferiti al 2022: la nostra regione al 211° posto su 240

E’ quella di Southern, in Irlanda, la regione più ricca d’UE. E’ quanto emerge da un’elaborazione realizzata dall’Ufficio studi CGIA su dati Eurostat e riferiti al 2022: la classifica del Pil pro capite a parità di potere d’acquisto delle 240 regioni presenti nell’Unione Europea, vede in testa la regione irlandese con un importo pari a 101.200 euro. Seguono Luxembourg con 90.900 euro e l’irlandese Eastern and Midland con 87.600 euro.

La prima in Italia è Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano è il primo territorio italiano che nella graduatoria generale si colloca, però, al 13° posto con 56.900 euro. Ben distanziata la vicina Provincia Autonoma di Trento al 33° posto con 46.100 euro, la Lombardia al 34° posto con 46.000 euro e la Valle d’Aosta al 35° posto con 45.700 euro.

Sud in coda