Sea, Malpensa ‘scalo cargo dell’anno’ davanti a Bruxelles +RPT+

Presentata a Monaco di Baviera la 'Milano Cargo Community'

(Rpt con sottotitolo e testo corretto dalla fonte alla 5/a riga) (ANSA) – MILANO, 05 GIU – Lo scalo aeroportuale cargo di Malpensa è stato nominato ‘Aeroporto dell’anno’ nella categoria ‘Hub cargo regionali’ davanti agli aeroporti di Bangalore (India), Monaco di Baviera (Germania), Bruxelles (Belgio) e Budapest (Ungheria). Il riconoscimento è stato ottenuto nell’ambito della ‘Air Cargo Week 2025’ di Monaco (Rpt Monaco) nel corso della quale Sea Aeroporti di Milano si è presentata per la prima volta come ‘community’ insieme a tutti gli attori della filiera cargo aeroportuale, lanciando il progetto ‘Milano Malpensa Cargo Community’. Per l’occasione allo stand di Milano Malpensa Cargo si sono incontrati l’amministratore delegato di Sea Armando Brunini, il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, il viceconsole italiano a Monaco Giacomo Leopoldo Bampini, il direttore generale della Camera di commercio Italo-tedesca Alessandro Marino, Pierandrea Galli di Cargolux, il presidente di Anama Alessandro Albertini e il responsabile Cargo Management di Sea Paolo Dallanoce. La ‘Milano Malpensa Cargo Community’ riunisce ‘handler’, spedizionieri, compagnie aeree, corrieri espressi, aziende di autotrasporto, partner logistici e tecnologici. In collaborazione con Sea punta a “strutturare e valorizzare un ecosistema, trasformandolo in una piattaforma collaborativa e integrata, capace di affrontare unita le sfide del mercato globale”. Con una quota del 60% del mercato nazionale di trasporto merci, Malpensa figura tra i primi 10 aeroporti europei per traffico e movimenti ‘all-cargo’ ed è il principale aeroporto cargo italiano. Nel 2024 ha gestito oltre 782mila tonnellate di merci e 25mila movimenti ‘all-cargo’.

