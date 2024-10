++ Sempre meno edifici inquinanti, per prima volta sotto 50% ++

agenzia

Enea, migliorano le prestazione energetiche del parco edilizio

ROMA, 10 OTT – Migliorano in modo significativo le prestazioni energetiche del parco edilizio nazionale certificato nel 2023: la percentuale di edifici nelle classi energetiche meno efficienti (F e G) scende sotto il 50% per la prima volta dall’inizio delle rilevazioni. È quanto emerge dal V Rapporto annuale sulla Certificazione energetica degli edifici, realizzato da Enea e Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, sulla base degli Attestati di prestazione energetica (Ape). Nel 2023 sono stati registrati 1,1 milioni di Ape: la quota più consistente è stata emessa in Lombardia (21,7%), seguita da Piemonte (9,2%) e Veneto (8,7%).

