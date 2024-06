Si dimette l’ad di Bancomat Alessandro Zollo

agenzia

L'annuncio con un post su Linkedin

ROMA, 11 GIU – Alessandro Zollo si è dimesso da amministratore delegato di Bancomat spa, la società che gestisce i circuiti di pagamento e prelievo. L’annuncio è arrivato dal manager con un post su Linkedin dove sottolinea che “è stato un onore contribuire alla crescita dell’azienda in questi anni” e rigrazia colleghi, cda e partner dicendosi “pronto ad esplorare nuove opportunità e sfide professionali”. La società starebbe ora valutando le opportune misure per la sua sostituzione. Bancomat spa, partecipata dal fondo Fsi e da 104 banche, ha nel 2023 aumentato i ricavi a 52,4 milioni di euro ma ha riportato un rosso di 3 milioni contro l’utile di 8 milioni del 2022 a causa del rimborso a Nexi per la risoluzione del progetto Piattaforma Hub.

