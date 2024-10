Si estende partnership Tinaba e Banca Profilo con Alipay+

agenzia

Arpe, ampliata gamma servizi a pagamenti globali

ROMA, 21 OTT – Si estende la partnershp della app fitnech Tinaba, e di Banca Profilo con Alipay+. Come sottolineano le società gli utenti potranno disporre della soluzione Mini Program di Alipay+, accedendo a nuovi servizi e prodotti da un’unica app. I commercianti italiani abilitati potranno da oggi creare i loro Mini Program, espandendo la loro portata in Italia e sfruttando la crescente tendenza alla digitalizzazione del retail. Inoltre gli utenti Tinaba con Banca Profilo potranno effettuare pagamenti transfrontalieri in 27 Paesi direttamente all’interno dell’app. Ant Group ha iniziato la sua partnership con Tinaba e Banca Profilo nel 2016, per poi estenderla ad Alipay+ nel 2023. Per Matteo Arpe, Fondatore e Presidente di Tinaba “Siamo entusiasti di poter continuare a rafforzare la nostra partnership con Alipay+, introducendo un’innovazione che abilita i nostri clienti retail a pagamenti globali senza precedenti, sia in Italia che all’estero. I nostri clienti attraverso l’App potranno effettuare pagamenti in oltre 27 Paesi, beneficiando della possibilità di effettuare transazioni veloci, sicure e trasparenti. Inoltre, grazie all’integrazione dei Mini Program Alipay+, i nostri utenti potranno usufruire di sconti esclusivi e tassi di cambio vantaggiosi, semplificando la gestione delle spese durante i loro viaggi internazionali. Questa soluzione non solo amplia la gamma di servizi disponibili, ma porta anche notevoli vantaggi economici e pratici, rendendo Tinaba con Banca Profilo la piattaforma ideale per chi cerca convenienza e competitività nel mondo digitale”.

